СБУ прийшла з обшуками до військкома закарпатського ТЦК – ЗМІ
Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та військкома Василя Зубатова. З посиланням на співрозмовника "Української правди" в правоохоронних органах, Мукачево.net, повідомляє Українська правда.
У середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.
За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.
В інформаційному відділі Закарпатського ТЦК та СП виданню Мукачево.net заперечили інформацію про причетність військкома та працівників Хустського ТЦК до обшуків.
Мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, "стосувались виключно представників військово-лікарської комісії".