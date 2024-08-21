СБУ прийшла з обшуками до військкома закарпатського ТЦК – ЗМІ

Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та військкома Василя Зубатова. З посиланням на співрозмовника "Української правди" в правоохоронних органах, Мукачево.net, повідомляє Українська правда.

У середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.

За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.

В інформаційному відділі Закарпатського ТЦК та СП виданню Мукачево.net заперечили інформацію про причетність військкома та працівників Хустського ТЦК до обшуків.

Мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, "стосувались виключно представників військово-лікарської комісії".