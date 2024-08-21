СБУ пришла с обысками к военкому закарпатского ТЦК – СМИ

Служба безопасности Украины 21 августа проводит обыски в Хустском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и у военкома Василия Зубатова.﻿ Со ссылкой на собеседника "Украинской правды" в правоохранительных органах, Мукачево.net, сообщает Украинская правда.

В среду проходят почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК.

По словам источника УП, речь идет о получении взяток за фальшивую инвалидность.

В информационном отделе Закарпатского ТЦК и СП изданию Мукачево.net отрицают информацию о причастности военкома и работников Хустского ТЦК к обыскам.

Мол, мероприятия, которые происходили в Хустском ТЦК, "касались исключительно представителей военно-врачебной комиссии".