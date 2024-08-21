Венгрия нашла решение с обеспечением страны нефтью

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на тлі труднощів з отриманням нафти й газу з Росії заявив, що країна завершує переговори про забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну. З посиланням на агентство МТІ, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав журналістам після засідання угорського уряду.

Сійярто вкотре поскаржився на те, що Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, незважаючи на українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає" , – додав він.

Голова угорського МЗС каже, що ці переговори "вже наближаються до фінішної прямої", тому "ми можемо гарантувати постачання нафти в Угорщину в довгостроковій перспективі, незважаючи на заходи і недбалість Києва і Брюсселя".

Також Сійярто запевнив, що з постачанням газу – теж переважно з Росії – до Угорщини немає ніяких проблем попри бойові дії в Курській області, де розташована газорозподільча станція "Суджа".