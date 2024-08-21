Венгрия нашла решение с обеспечением страны нефтью

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на фоне трудностей с получением нефти и газа из России заявил, что страна завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как осложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину. Со ссылкой на агентство МТИ, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал журналистам после заседания венгерского правительства.

Сийярто в очередной раз пожаловался на то, что Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину, которая "нарушила Соглашение об ассоциации".

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает" , – добавил он.

Глава венгерского МИД говорит, что эти переговоры "уже приближаются к финишной прямой", поэтому "мы можем гарантировать поставки нефти в Венгрию в долгосрочной перспективе, несмотря на меры и халатность Киева и Брюсселя".

Также Сийярто заверил, что с поставками газа – тоже преимущественно из России – в Венгрию нет никаких проблем, несмотря на боевые действия в Курской области, где расположена газораспределительная станция "Суджа".