Аналітики Bild вважають, що Росія готує приховану мобілізацію

Росія потребує додаткової мобілізації на тлі великих втрат і планує це приховати. Так вважають аналітики Bild, повідомляє Новое время.

Редакторка видання Жанна Плауманн і військовий оглядач Юліан Рьопке зазначають, що прагнення російського диктатора Володимира Путіна наростити чисельність військ в Україні «очевидне». Наприклад, чоловіків приваблюють високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявляв, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч на поточний момент, а до кінця року планує довести це число до 800 тисяч військовослужбовців.

«Однак кошти, якими володіють російські регіони для набору контрактників, закінчуються. Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ в Курській області, щоб призвати на службу більше росіян» , — ідеться в матеріалі.

При цьому аналітики вважають, що мобілізацію Кремль проводитиме «без офіційного оголошення, таємно».