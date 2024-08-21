Аналитики Bild считают, что Россия готовит скрытую мобилизацию

Россия нуждается в дополнительной мобилизации на фоне больших потерь и планирует это скрыть, Так считают аналитики Bild, сообщает Новое время.

Редактор издания Жанна Плауманн и военный обозреватель Юлиан Рёпке отмечают, что стремление российского диктатора Владимира Путина нарастить численность войск в Украине «очевидно». Например, мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а к концу года планирует довести это число до 800 тысяч военнослужащих.

«Однако средства, которыми располагают российские регионы для набора контрактников, на исходе. Назревает масштабная мобилизация. Есть предположения, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян» , — говорится в материале.

При этом аналитики считают, что мобилизацию Кремль будет проводить «без официального объявления, тайно».