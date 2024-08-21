Операція ЗСУ на Курщині не має особливого впливу на ситуацію під Покровськом - 3 ОШБр

Операція ЗСУ у Курській області не має суттєвого впливу на ситуацію в Донецькій області, зокрема на найскладнішому Покровському напрямку. Про це заявив майор ЗСУ, екскомандир Азова, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що Покровський, Торецький та Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними.

За словами Жоріна, операція у Курській області не мала суттєвого впливу на перебіг боїв на Донеччині.

«Я розумію, що, мабуть, планувалось так, мабуть, хотілось почути, що окупанти забрали звідси свої сили… Але це не зовсім так. Росіяни майже не перекидали звідси їх. Резервів тут в них достатньо: і на нашому напрямку, і на напрямку Покровська» , — сказав заступник командира 3-ї ОШБр.

За його словами, Курська операція є успішною, «якщо говорити про сьогоднішній день», оскільки Жорін сказав, що не знає, як її планується закінчити стратегічно.