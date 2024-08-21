Операция ВСУ на Курщине не имеет особого влияния на ситуацию под Покровском - 3 ОШБр

Операция ВСУ в Курской области не имеет существенного влияния на ситуацию в Донецкой области, в частности на самом сложном Покровском направлении. Об этом заявил майор ВСУ, экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, сообщает Новое время.

Он отметил, что Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особенно критическими.

По словам Жорина, операция в Курской области не имела существенного влияния на ход боев в Донецкой области.

«Я понимаю, что, видимо, планировалось так, видимо, хотелось услышать, что оккупанты забрали отсюда свои силы… Но это не совсем так. Россияне почти не перебрасывали отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска» , — сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

По его словам, Курская операция является успешной, «если говорить о сегодняшнем дне», поскольку Жорин сказал, что не знает, как ее планируется закончить стратегически.