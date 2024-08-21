Китай та РФ домовилися вийти на новий рівень партнерства після зустрічі глав урядів
Голова Державної ради Китаю Лі Цян пообіцяв вивести стратегічне партнерство між Китаєм та Росією "на новий рівень" під час свого візиту до Москви, де він провів переговори з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним. З посиланням на офіційну інформаційну агенцію Xinhua, повідомляє Новое время.
Лі Цян заявив, що Китай готовий працювати з Росією для зміцнення «всебічного практичного співробітництва» між двома країнами.
Лі Цян і Мішустін заявили, що Китай і Росія нібито мають взаємодоповнюючі переваги та значний потенціал для практичного співробітництва. Вони наголосили на необхідності активізації співпраці як у традиційних галузях, так і в нових сферах.
«Китай і Росія повинні неухильно розвивати співпрацю в традиційних сферах, таких як економіка та торгівля, інвестиції, сільське господарство та енергетика, а також розширювати співпрацю в нових сферах, включаючи цифрову економіку, біомедицину та зелений розвиток», — йдеться у звіті зустрічі.
19 серпня речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін повідомив, що голова Державної ради Китаю Лі Цян здійснить офіційний візит до країни-агресора Росії та Білорусі з 20 по 23 серпня з метою «поглибленого обміну думками».