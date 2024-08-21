У Курській області триває бойова робота - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція у Курській області РФ триває, Україна контролює там визначені райони.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Перше. Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.

І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду" , - сказав президент.

Також президент повідомив, що провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо підтримки Сил оборони та економічної активності в країні.

"Уже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації.