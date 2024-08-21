В Курской области продолжается боевая работа - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция в Курской области РФ продолжается, Украина контролирует там определенные районы.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Первое. Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами.

И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда" , - сказал президент.

Также президент сообщил, что провел длительное, очень детальное совещание с чиновниками и представителями Верховной Рады по поддержке Сил обороны и экономической активности в стране.

"Уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации.