Росіяни повідомили про дронову атаку Мурманської області

Росіяни вже декілька днів скаржаться на те, що нібито українські дрони долетіли до Мурманської області, де знаходиться аеродром "Оленья". З посиланням на ASTRA, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як заявляють росіяни, безпілотники нібито пролетіли 1850 кілометрів та досягнули селища Високий, яке знаходиться біля військового аеродрому "Оленья". За даними моніторингів, саме на цьому аеродромі останнім часом Росія зібрала стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-22М3.

Зокрема, у мережі росіяни публікують відео з дроном та заявляють, що нібито у Мурманській області було евакуйовано людей з низки підприємств. Цікаво і те, що у двох аеропортах, "Мурманськ" та "Хібіни", запроваджено тимчасові обмеження для забезпечення безпеки повітряних суден.