Россияне сообщили о дроновой атаке Мурманской области

Россияне уже несколько дней жалуются на то, что якобы украинские дроны долетели до Мурманской области, где находится аэродром "Оленья".﻿ Со ссылкой на ASTRA, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявляют россияне, беспилотники пролетели 1850 километров и достигли поселка Высокий, который находится возле военного аэродрома "Оленья". По данным мониторингов, именно на этом аэродроме в последнее время Россия собрала стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

В частности, в сети россияне публикуют видео с дроном и заявляют, что якобы в Мурманской области были эвакуированы люди из ряда предприятий. Интересно и то, что в двух аэропортах, "Мурманск" и "Хибины", введены временные ограничения для обеспечения безопасности воздушных судов.