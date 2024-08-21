Россияне сообщили о дроновой атаке Мурманской области
Россияне уже несколько дней жалуются на то, что якобы украинские дроны долетели до Мурманской области, где находится аэродром "Оленья". Со ссылкой на ASTRA, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как заявляют россияне, беспилотники пролетели 1850 километров и достигли поселка Высокий, который находится возле военного аэродрома "Оленья". По данным мониторингов, именно на этом аэродроме в последнее время Россия собрала стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.
В частности, в сети россияне публикуют видео с дроном и заявляют, что якобы в Мурманской области были эвакуированы люди из ряда предприятий. Интересно и то, что в двух аэропортах, "Мурманск" и "Хибины", введены временные ограничения для обеспечения безопасности воздушных судов.