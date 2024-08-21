ЗСУ показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині
22-а окрема механізована бригада взяла у полон нову групу російських вояк у Курській області Росії. З посиланням на соцмережі Сухопутних військ України, повідомляє Українська правда.
За словами військових, минув ще один день їхніх активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині.
Бійці опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених росіян, розкладених по дорозі.
"Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", - повідомили воїни.
- 17 серпня бійці 22 ОМБр показували, як вони беруть у полон російських військових у Курський області РФ.
- До цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.