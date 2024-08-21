ЗСУ показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині

22-а окрема механізована бригада взяла у полон нову групу російських вояк у Курській області Росії. З посиланням на соцмережі Сухопутних військ України, повідомляє Українська правда.

За словами військових, минув ще один день їхніх активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині.

Бійці опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених росіян, розкладених по дорозі.

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"Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", - повідомили воїни.

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