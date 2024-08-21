ВСУ показали новую группу российских пленных, взятых на Курщине

22-я отдельная механизированная бригада взяла в плен новую группу российских вояк в Курской области России. Со ссылкой на соцсети Сухопутных войск Украины, сообщает Украинская правда.

По словам военных, прошел еще один день их активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине.

Бойцы опубликовали фотографию, на которой можно увидеть более 15 пленных россиян, разложенных по дороге.

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"Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой" , - сообщили воины.

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