У РФ полоненим "азовцям" прокурори вимагають до 24 років колонії

У середу, 21 серпня, російська прокуратура запросила терміни для 24 полонених українців, які зараз утримуються в СІЗО-5 Ростова-на-Дону. З посиланням на Медіазону, повідомляє Новое время.

Прокурор просить засудити Олену Аврамову, Олену Бондарчук і Лілію Павріанідіс до 17 років позбавлення волі; Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могитич і Владиславу Майбороду до 16 років; Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця до 23 років; Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна і Микиту Тимоніна — до 22 років; Олега Жаркова — до 19,5 року; Олександра Ірха — до 21 року; Марину Текіну — до 16,5 року; Лілію Руденко — до 19 року; та Олега Тишкула — до 24 років.

Уже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну і Дмитру Лабинському обвинувачення заочно запросило 24 і 23 роки відповідно.

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура для полонених українок вимагає терміни з відбуванням у колонії загального режиму, для українців — суворий режим. Перші кілька років чоловіки проведуть у в’язниці і лише потім будуть переведені в колонію суворого режиму.

Прокуратура вважає доведеним, що всі підсудні «проходили службу в полку «Азов» і висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».

Загалом у справі проходять 24 українці. Усі вони в різний час служили в «Азові» за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі.