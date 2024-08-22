Зеленський продовжив санкції проти Шарія та Пушиліна ще на 10 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 21 серпня та продовжив на 10 років санкції щодо підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій (Бондаренко), головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви, так званого глави ДНР Дениса Пушиліна та низки інших осіб.﻿﻿ Про це йдеться в указі на сайті президента, повідомляє Українська правда.

Санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами вебресурсів і сторінок у соцмережах.

Серед юридичних осіб санкції продовжили для ТОВ "Шарій. Нет", Фонд вивчення історичної перспективи, Акціонерне товариство “Бізнес Ньюс Медіа” (російська газета "Ведомости"), ТОВ “Ласмак” (юрособа сайту "Страна UA"), ТОВ “Маджері”, ТОВ “Смарт Медіасеті”, ТОВ “Версія”, ТОВ “АННА-Ньюс”, ТОВ “ЭРА-Медиа” (юрособа телеканалу і продакшену "Ера", який належить ексдепутату Андрію Деркачу), “СКЕПТИК” та інші.

Їм заблоковано активи, домени та субдомени, вебсайти та заборонено користуватися радіочастотним спектром України.

Нагадаємо, 21 серпня 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій та Ігор Гужва.