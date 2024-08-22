Зеленский продлил санкции против Шария и Пушилина еще на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО от 21 августа и продлил на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц.﻿﻿ Об этом говорится в указе на сайте президента, сообщает Украинская правда.

Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам и страницам в соцсетях.

Среди юридических лиц санкции продлили для ООО "Шарий.Нет", Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа" (российская газета "Ведомости", ООО "Ласмак" (юрлицо сайта "Страна UA"), ООО "Маджери", ООО "Смарт Медиасеть", ООО "Версия", ООО "АННА-Ньюс", ООО "ЭРА-Медиа" (юрлицо телеканала и продакшена "Эра", принадлежащего экс-депутату Андрею Деркачу), "СКЕПТИК" и другие.

Им заблокированы активы, домены и субдомены, веб сайты и запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины.

Напомним, 21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва.