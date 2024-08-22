Ізраїль завдав удару по позиціях бойовиків "Хезболли" у Лівані
В середу, 21 серпня, армія Ізраїлю завдала удару по осередку терористів "Хезболли" на півдні Лівану, що обстрілював ізраїльську територію. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що ізраїльські солдати ідентифікували терористичний осередок, який раніше випустив ракети у напрямку району Заріт. Він діяв у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по цій будівлі.
Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі "Хезболли" в районі Кфаркела на півдні Лівану. Також ударів було завдано для усунення загрози в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану.
Атаки Ізраїлю по "Хезболлі"
У вівторок, 20 серпня, ізраїльська армія завдала ударів по позиціях терористів у районі Матмура на півдні Лівану. Також ЦАХАЛ знову вдарила по складах зброї "Хезболли" у районі Бекаа.
Днями армія Ізраїлю ліквідувала високопоставлених терористів ХАМАС, що вбили ізраїльтянина.
Крім того, Ізраїль атакував військові об'єкти "Хезболли" у двох районах на півдні Лівану.