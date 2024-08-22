Ізраїль завдав удару по позиціях бойовиків "Хезболли" у Лівані

В середу, 21 серпня, армія Ізраїлю завдала удару по осередку терористів "Хезболли" на півдні Лівану, що обстрілював ізраїльську територію.﻿ Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що ізраїльські солдати ідентифікували терористичний осередок, який раніше випустив ракети у напрямку району Заріт. Він діяв у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по цій будівлі.

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі "Хезболли" в районі Кфаркела на півдні Лівану. Також ударів було завдано для усунення загрози в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану.

כוח צה"ל זיהה מוקדם יותר היום חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ששיגרה היום רקטות למרחב זרעית, פועלת במבנה במרחב שיחין שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהאוויר, מטוסי קרב תקפו את המבנה בו פעלה חוליית המחבלים>> pic.twitter.com/6y1uCoGPNt — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 21, 2024

Атаки Ізраїлю по "Хезболлі"

У вівторок, 20 серпня, ізраїльська армія завдала ударів по позиціях терористів у районі Матмура на півдні Лівану. Також ЦАХАЛ знову вдарила по складах зброї "Хезболли" у районі Бекаа.

Днями армія Ізраїлю ліквідувала високопоставлених терористів ХАМАС, що вбили ізраїльтянина.

Крім того, Ізраїль атакував військові об'єкти "Хезболли" у двох районах на півдні Лівану.