Израиль нанес удар по позициям боевиков "Хезболлы" в Ливане
В среду, 21 августа, армия Израиля нанесла удар по позициям террористов "Хезболлы" на юге Ливана, из которых обстреливалась израильская территория. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Отмечается, что израильские солдаты идентифицировали террористическую ячейку, которая ранее выпустила ракеты в направлении района Зарит. Она действовала в здании в районе Шихин на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по этому зданию.
Кроме того, ЦАХАЛ ударил по военной структуре "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана. Также удары были нанесены для устранения угрозы в районах Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.
Атаки Израиля по террористам "Хезболла"
Во вторник, 20 августа, израильская армия нанесла удары по позициям террористов в районе Матмура на юге Ливана. Также ЦАХАЛ снова ударил по складам оружия "Хезболлы" в районе Бекаа.
На днях армия Израиля ликвидировала высокопоставленных террористов ХАМАС, коорые убили израильтянина.
Кроме того, Израиль атаковал военные объекты "Хезболлы" в двух районах на юге Ливана.