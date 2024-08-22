Израиль нанес удар по позициям боевиков "Хезболлы" в Ливане

В среду, 21 августа, армия Израиля нанесла удар по позициям террористов "Хезболлы" на юге Ливана, из которых обстреливалась израильская территория.﻿ Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что израильские солдаты идентифицировали террористическую ячейку, которая ранее выпустила ракеты в направлении района Зарит. Она действовала в здании в районе Шихин на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по этому зданию.

Кроме того, ЦАХАЛ ударил по военной структуре "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана. Также удары были нанесены для устранения угрозы в районах Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.

כוח צה"ל זיהה מוקדם יותר היום חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ששיגרה היום רקטות למרחב זרעית, פועלת במבנה במרחב שיחין שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהאוויר, מטוסי קרב תקפו את המבנה בו פעלה חוליית המחבלים>> pic.twitter.com/6y1uCoGPNt — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 21, 2024

Атаки Израиля по террористам "Хезболла"

Во вторник, 20 августа, израильская армия нанесла удары по позициям террористов в районе Матмура на юге Ливана. Также ЦАХАЛ снова ударил по складам оружия "Хезболлы" в районе Бекаа.

На днях армия Израиля ликвидировала высокопоставленных террористов ХАМАС, коорые убили израильтянина.

Кроме того, Израиль атаковал военные объекты "Хезболлы" в двух районах на юге Ливана.