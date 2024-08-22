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ЗМІ: Безпілотники атакували військовий аеродром у Волгоградській області РФ

ЗМІ: Безпілотники атакували військовий аеродром у Волгоградській області РФ
Фото: скріншот

У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів нібито був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Baza, Mash.

На відео мешканки Калача-на-Дону видно два осередки вогню.

Також за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники також намагаються атакувати Ростовську та Воронезьку області.

Доповнено: Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі "Маринівка".﻿

Губернатор Волгоградської області  Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту. 

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено". 

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає.

Довідково:

  • Маринівка - військовий аеродром у Волгоградській області, розташований за 47 км на захід від Волгограда. Офіційна назва: "Волгоград (Маринівка)".
  • На аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року.

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