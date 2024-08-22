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СМИ: Беспилотники атаковали военный аэродром в Волгоградской области РФ

СМИ: Беспилотники атаковали военный аэродром в Волгоградской области РФ
Фото: скриншот

В ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов якобы был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Baza, Mash.

На видео жительницы Калача-на-Дону видно два очага огня.

Также по сообщениям местных телеграмм-каналов, беспилотники также пытаются атаковать Ростовскую и Воронежскую области.

Дополнено: Местные жители сообщают о многочисленной детонации на аэродроме "Мариновка".﻿

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.

По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".

В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет.

Справочно:

  • Мариновка - военный аэродром в Волгоградской области, расположенный в 47 км к западу от Волгограда. Официальное название: "Волгоград (Мариновка)".
  • На аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года.

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