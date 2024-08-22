СМИ: Беспилотники атаковали военный аэродром в Волгоградской области РФ
В ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов якобы был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Baza, Mash.
На видео жительницы Калача-на-Дону видно два очага огня.
Также по сообщениям местных телеграмм-каналов, беспилотники также пытаются атаковать Ростовскую и Воронежскую области.
Дополнено: Местные жители сообщают о многочисленной детонации на аэродроме "Мариновка".
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.
По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".
В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет.
Справочно:
- Мариновка - военный аэродром в Волгоградской области, расположенный в 47 км к западу от Волгограда. Официальное название: "Волгоград (Мариновка)".
- На аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года.