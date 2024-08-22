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Курс валют НБУ на 22 серпня

Курс валют НБУ на 22 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 серпня впав на 5 коп. до 41.2975 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 8 коп. до 45.8980 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 3 коп. до 53.8210 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 48.2899 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.7124 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.297 500 --0.0484
EUR Євро 45,898 000 +0.0785
GBP Фунт стерлінгів 53,821 000 +0.0279
CHF Швейцарський франк 48.289 900 +0.1881
PLN Польський злотий 10.712 400 --0.0271

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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