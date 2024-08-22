Курс валют НБУ на 22 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 серпня впав на 5 коп. до 41.2975 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 8 коп. до 45.8980 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 3 коп. до 53.8210 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 48.2899 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.7124 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.297 500
|EUR
|Євро
|45,898 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,821 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48.289 900
|PLN
|Польський злотий
|10.712 400
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.