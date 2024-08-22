Курс валют НБУ на 22 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 22 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 серпня впав на 5 коп. до 41.2975 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 8 коп. до 45.8980 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 3 коп. до 53.8210 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 48.2899 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.7124 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.297 500 EUR Євро 45,898 000 GBP Фунт стерлінгів 53,821 000 CHF Швейцарський франк 48.289 900 PLN Польський злотий 10.712 400

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.