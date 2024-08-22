Курс валют НБУ на 22 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 августа, упал на 5 коп до 41.2975 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 8 коп до 45.8980 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 3 коп до 53.8210 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 48.2899 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.7124 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.297 500 EUR Евро 45.898 000 GBP Фунт стерлингов 53.821 000 CHF Швейцарский франк 48.289 900 PLN Польский злотый 10.712 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.