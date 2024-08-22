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Курс валют НБУ на 22 августа

Курс валют НБУ на 22 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 августа, упал на 5 коп до 41.2975 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 8 коп до 45.8980 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 3 коп до 53.8210 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 48.2899 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.7124 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.297500 --0.0484
EUR Евро 45.898000 +0.0785
GBP Фунт стерлингов 53.821000 +0.0279
CHF Швейцарский франк 48.289900 +0.1881
PLN Польский злотый 10.712400 --0.0271

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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