Курс валют НБУ на 22 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 августа, упал на 5 коп до 41.2975 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 8 коп до 45.8980 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 3 коп до 53.8210 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 48.2899 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.7124 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.297500
|EUR
|Евро
|45.898000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.821000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.289900
|PLN
|Польский злотый
|10.712400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.