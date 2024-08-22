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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 604 140 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 22 серпня склали:

  • особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8529 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
  • артилерійських систем – 17262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
  • крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2904 (+17).

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