У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 604 140 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 22 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17262 (+46) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
- крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2904 (+17).