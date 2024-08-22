РФ закуповує американські мікросхеми для ВПК через посередників – The Insider

Росія попри санкції та ембарго продовжує закуповувати для ВПК американські напівпровідникові прилади, ПЛІС (програмовані логічні інтегральні схеми) виробництва AMD і Intel через треті країни та фірми-посередники, повідомляє Укрінформ.

За даними видання The Insider, ПЛІС, які використовуються у військових технологіях, продовжують ввозити до Росії попри санкції завдяки транзакціям російських покупців з безліччю фірм-посередників. Своєю чергою фірми-виробники не здійснюють ретельного контролю за купівлею та перепродажем своєї продукції.

Наприклад, у системі навігації ракети Х-101, яку Росія запустила в липні по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, використовувалися інтегральні схеми Xilinx (виробник AMD). Подібні, але більш просунуті мікросхеми є і в БпЛА "Ланцет". Мікросхеми Xilinx, а також та Altera (виробник Intel) використовуються в навігації "Іскандерів" та "Калібрів".

Як зазначається, ПЛІС використовують не тільки в ракетах та безпілотниках. Подібні мікросхеми часто застосовують у технологіях радіолокації, насамперед військових. Про це свідчать дані закупівель мікросхем Xilinx російськими підприємствами та конструкторськими бюро, дані патентів та заявок на винаходи, які можна знайти в базі Роспатента, та вакансії програмістів ПЛІС, які розміщують російські оборонні та космічні підприємства. Найчастіше в них згадуються саме бренди Xilinx і Altera. Мікросхеми Xilinx також є на установках для вимірювання радіосигналів і в космічних ракетах-носіях "Ангара".

Крім того, ПЛІС Xilinx використовуються в апаратних комплексах для шифрування та захисту інформації "Континент" та "Соболь", які виготовляє російська компанія «Код безпеки». Нині вона працює над новими програмно-апаратними комплексами, які застосовуються, наприклад, у технологіях фільтрації інтернету.

Дані держзакупівель підтверджують поставки комплектуючих російським підприємствам ВПК. Зокрема, зазначається у статті, санкції не завадили закуповувати та використовувати мікросхеми Xilinx Уральському оптико-механічному заводу, який постачає продукцію російській армії. Плати американського виробника вартістю десятки тисяч доларів закуповував і НТЦ "Оріон", що виробляє апаратуру та програмне забезпечення для ФСБ. Також після введення обмежень високопродуктивні мікросхеми постачалися до Центрального конструкторського бюро автоматики, яке виробляє системи навігації для російських військових ракет.

Нині в Росії вільно пропонується купити ПЛІС Xilinx через схожі за дизайном і наповненням сайти. Покупців приваблюють заголовками на кшталт "Офіційний дистриб'ютор Xilinx у Росії" або "Оптові постачання дефіцитних електронних компонентів із США".

Російська компанія "Т-Компонент СП", що перебуває під санкціями, розміщує у себе "спеціальні пропозиції" на поставку ПЛІС Xilinx.

Компанія "Айді Солюшн" постачає в Росію значні обсяги топових ПЛІС Xilinx (у тому числі вже вбудованих у плати). Відомо, що 2023 року вона поставила в РФ через Узбекистан налагоджувальні плати HTG-840 VIRTEX ULTRASCALE, які містять ПЛІС XCVU19P-1FSVB3824E, що коштує понад $80 тисяч. Це найпродуктивніше з доступного на даний час на ринку покоління програмованих логічних інтегральних схем — Virtex UltraScale+.