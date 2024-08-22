РФ закупает американские микросхемы для ВПК через посредников – The Insider

Россия, несмотря на санкции и эмбарго, продолжает закупать для ВПК американские полупроводниковые приборы, ПЛИС (программированные логические интегральные схемы) производства AMD и Intel через третьи страны и фирмы-посредники, сообщает Укринформ.

По данным издания The Insider, ПЛИС, используемые в военных технологиях, продолжают ввозить в Россию, несмотря на санкции благодаря транзакциям российских покупателей с множеством фирм-посредников. В свою очередь фирмы-производители не осуществляют тщательного контроля за покупкой и перепродажей своей продукции.

К примеру, в системе навигации ракеты Х-101, которую Россия запустила в июле по детской больнице "Охматдет" в Киеве, использовались интегральные схемы Xilinx (производитель AMD). Подобные, но более продвинутые микросхемы есть и у БпЛА "Ланцета". Микросхемы Xilinx, а также Altera (производитель Intel) используются в навигации "Искандеров" и "Калибров".

Как отмечается, ПЛИС используют не только в ракетах и беспилотниках. Подобные микросхемы часто применяются в радиолокационных технологиях, прежде всего военных. Об этом свидетельствуют данные закупок микросхем Xilinx российскими предприятиями и конструкторскими бюро, данные патентов и заявок на изобретения, которые можно найти в базе Роспатента, и вакансии программистов ПЛИС, размещающих российские оборонные и космические предприятия. Чаще всего в них упоминаются именно бренды Xilinx и Altera. Микросхемы Xilinx также имеются на установках для измерения радиосигналов и в космических ракетах-носителях "Ангара".

Кроме того, ПЛИС Xilinx используются в аппаратных комплексах для шифрования и защиты информации "Континент" и "Соболь", производимых российской компанией «Код безопасности». В настоящее время она работает над новыми программно-аппаратными комплексами, которые используются, например, в технологиях фильтрации интернета.

Данные госзакупок подтверждают поставки комплектующих российским предприятиям ВПК. В частности, отмечается в статье, санкции не помешали закупать и использовать микросхемы Xilinx по Уральскому оптико-механическому заводу, который поставляет продукцию российской армии. Платы американского производителя стоимостью в десятки тысяч долларов закупал и НТЦ "Орион", производящий аппаратуру и программное обеспечение для ФСБ. Также после введения ограничений высокопроизводительные микросхемы поставлялись в Центральное конструкторское бюро автоматики, производящее системы навигации для российских военных ракет.

Сейчас в России свободно предлагается купить ПЛИС Xilinx через схожие по дизайну и наполнению сайты. Покупателей привлекают заголовками типа "Официальный дистрибьютор Xilinx в России" или "Оптовые поставки дефицитных электронных компонентов из США".

Российская компания "Т-компонент СП", находящаяся под санкциями, размещает у себя "специальные предложения" на поставку ПЛИС Xilinx.

Компания "Айди Солюшн" поставляет в Россию значительные объемы топовых ПЛИС Xilinx (в том числе уже встроенных в платы). Известно, что в 2023 году она поставила в РФ через Узбекистан отладочные платы HTG-840 VIRTEX ULTRASCALE, содержащие ПЛИС XCVU19P-1FSVB3824E, который стоит более $80 тысяч. Это самое продуктивное из доступного в настоящее время на рынке поколения программируемых логических интегральных схем – Virtex UltraScale+.