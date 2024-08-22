США відправили на Близький Схід ще один авіаносець

Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C прибула на Близький Схід. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

Авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).

"Авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)" , – йдеться у повідомленні.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024

Нагадаємо, на тлі ескалації напруги на Близькому Сході глава Пентагону Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln – швидше прямувати до цього району.

Тим часом, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.