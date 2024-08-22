США відправили на Близький Схід ще один авіаносець
Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C прибула на Близький Схід. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.
Авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).
"Авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тлі ескалації напруги на Близькому Сході глава Пентагону Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln – швидше прямувати до цього району.
Тим часом, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.