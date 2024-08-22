США отправили на Ближний Восток еще один авианосец
Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln с новейшими истребителями F-35C прибыла на Ближний Восток. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.
Авианосец, который является флагманом 3-й авианосной ударной группы, сопровождается эскадрой эсминцев (DESRON 21) и авиакрылом (CVW 9).
"Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" (CVN 72), оснащенный истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования США (USCENTCOM)", – говорится в сообщении.
Напомним, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке глава Пентагона Остин приказал направить подводную лодку с управляемыми ракетами на Ближний Восток, а авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln – быстрее направляться в этот район.
Между тем, по данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.