США отправили на Ближний Восток еще один авианосец

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln с новейшими истребителями F-35C прибыла на Ближний Восток. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

Авианосец, который является флагманом 3-й авианосной ударной группы, сопровождается эскадрой эсминцев (DESRON 21) и авиакрылом (CVW 9).

"Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" (CVN 72), оснащенный истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования США (USCENTCOM)" , – говорится в сообщении.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024

Напомним, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке глава Пентагона Остин приказал направить подводную лодку с управляемыми ракетами на Ближний Восток, а авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln – быстрее направляться в этот район.

Между тем, по данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.