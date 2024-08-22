США попереджають про підвищену загрозу російських обстрілів цими вихідними

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило, що Росія найближчими днями може готувати низку російських безпілотних і ракетних атак по всій території України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", - йдеться в повідомленні дипломатичного відомства США.

Посольство рекомендує своїм громадянам слідкувати за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.

Як писало британське видання The Times із посиланням на джерело в українській владі, в Києві не виключають можливості російських спроб ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі, через події в Курській області РФ. Вони буцімто мають сигналізувати про «жорстку відповідь».