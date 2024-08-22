США предупреждают о повышенной угрозе российских обстрелов в эти выходные

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило, что Россия в ближайшие дни может готовить ряд российских беспилотных и ракетных атак на всей территории Украины, сообщает Зеркало недели.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и по выходным существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа" , - говорится в сообщении дипломатического ведомства США.

Посольство рекомендует своим гражданам следить за обновлением данных в местных СМИ, узнать информацию о ближайших укрытиях и прятаться у них в случае объявления воздушной тревоги.

Как писало британское издание The Times со ссылкой на источник в украинских властях, в Киеве не исключают возможности российских попыток ударов по Киеву, включая парламент и другие правительственные здания, из-за событий в Курской области РФ. Они якобы должны сигнализировать о "жестком ответе".