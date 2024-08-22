WSJ: Для Росії просування на Донеччині пріоритетніше, ніж повернення Курщини

Для Росії повернення під контроль всієї Курської області може бути другорядної ціллю порівняно з більш стратегічною метою просування вглиб Донецької області. На Курський напрямок Москва перекинула переважно резерви, а також окупантів з півдня і півночі України, тобто напрямків, де бої не такі інтенсивні. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Лівий берег.

Тим не менше, українська операція вдарила по заяві Путіна, що "СВО", тобто війна, обмежуватиметься Україною і мінімально вплине на життя росіян. Дехто з українських військових командирів вже давно говорив, що ключовим елементом стратегії є примусити росіян відчути війну, аби тиснути на Путіна задля її припинення.

Одними з перших військ, які зайшли в Курську область, були підрозділи безпілотників. Розвідувальні й ударні БпЛА повинні допомогти українським силам просуватися уперед.

Один із українських військовослужбовців, задіяних у курській операції, повідомив журналістам, що росіяни зараз ведуть жорсткішу боротьбу. Раніше цього тижня росіяни направили 80 осіб в одне з підконтрольних Україні сіл. Вони скинули на нього 21 бомбу, а потім почали штурм. Ці війська Москва добре оснастила, і деякі з них мають очевидний бойових досвід. Росія також успішно застосувала системи радіоелектронної боротьби, щоб збити безпілотники. Росіяни окопуються та встановлюють оборонні позиції вздовж нової лінії фронту, явно очікуючи тривалої кампанії.

Також росіяни збирають понтонні мости, щоб спробувати перетнути річку Сейм, але українці трощать їх артилерією.

Андрій Бригадир з 44-ї української артилерійської бригади, яка оперує поставленими із Заходу артилерійськими гарматами М777, сказав, що російські форсування через річку часто проводяться в паніці, що наражає їх на український вогонь.