WSJ: Для России продвижение на Донбассе приоритетнее, чем возвращение Курщины

Для России возвращение под контроль всей Курской области может быть второстепенной целью по сравнению с более стратегической целью продвижения в глубь Донецкой области. На Курское направление Москва перебросила преимущественно резервы, а также окупантов с юга и севера Украины, то есть направлений, где бои не столь интенсивны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Тем не менее, украинская операция ударила по заявлению Путина, что "СВО", то есть война, будет ограничиваться Украиной и минимально отразится на жизни россиян. Некоторые украинские военные командиры уже давно говорили, что ключевым элементом стратегии является заставить россиян почувствовать войну, чтобы давить на Путина ради ее прекращения.

Одними из первых войск, зашедших в Курскую область, были подразделения беспилотников. Разведывательные и ударные БПЛА должны помочь украинским силам продвигаться вперед.

Один из украинских военнослужащих, задействованных в курской операции, сообщил журналистам, что россияне сейчас ужесточают борьбу. Ранее на этой неделе россияне направили 80 человек в одно из подконтрольных Украине деревень. Они сбросили на него 21 бомбу, а затем начали штурм. Эти войска Москва хорошо оснастила, и некоторые из них имеют очевидный боевой опыт. Россия также успешно применила системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить беспилотников. Россияне окапываются и устанавливают оборонительные позиции вдоль новой линии фронта, явно ожидая продолжительной кампании.

Также россияне собирают понтонные мосты, чтобы попытаться пересечь реку Сейм, но украинцы крушат их артиллерией.

Андрей Бригадир из 44-й украинской артиллерийской бригады, оперирующей поставленными с Запада артиллерийскими пушками М777, сказал, что российские форсировки через реку часто проводятся в панике, подвергающей их украинскому огню.