У Тернополі нормалізувалося повітря після пожежі через обстріл РФ

У Тернополі та околицях більше не фіксують забруднення повітря через пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок атаки РФ. Про це заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук на брифінгу в ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Після проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря у Тернополі в критичних точках, в яких ще вчора було перевищення норм хлору та соляної кислоти, ми з'ясували, що показники атмосферного повітря прийшли до норми. Ми знімаємо обмеження для жителів Тернополя і околиць щодо прогулянок на свіжому повітрі, провітрювання приміщень та інші застереження", - зазначила Чайчук.

За її інформацією, у місті не зафіксовано звернень жителів із симптомами отруєння.

Під час перевірок стану води як у водогоні, так і у тернопільському ставі відхилень від нормативних показників не зафіксовано.