В Тернополе нормализовался воздух после пожара из-за обстрела РФ

В Тернополе и окрестностях больше не фиксируют загрязнение воздуха из-за пожара на промышленном объекте, возникшего в результате атаки РФ. Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук на брифинге в ОВА, сообщает Укринформ.

"После проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха в Тернополе в критических точках, в которых еще вчера было превышение норм хлора и соляной кислоты, мы выяснили, что показатели атмосферного воздуха пришли в норму. Мы снимаем ограничения для жителей Тернополя и окрестностей по прогулкам на свежем воздухе, проветривание помещений и другие предостережения" , - отметила Чайчук.

По ее информации, в городе не зафиксированы обращения жителей с симптомами отравления.

В ходе проверок состояния воды как в водопроводе, так и в тернопольском пруду отклонений от нормативных показателей не зафиксировано.