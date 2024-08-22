Уночі ППО збила два "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed та ракети різних типів. Сили ППО збили два "Шахеди", ще два – впали самостійно. Більшість запущених ракет не досягли цілей.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього окупанти запустили 10 безпілотників Shahed з Курського напрямку.
"Більшістю виявлених "Шахедів" ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини", – йдеться в повідомленні.
Також росіяни застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.
"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків", – зазначив Олещук.