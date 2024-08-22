Уночі ППО збила два "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed та ракети різних типів. Сили ППО збили два "Шахеди", ще два – впали самостійно. Більшість запущених ракет не досягли цілей.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти запустили 10 безпілотників Shahed з Курського напрямку.

"Більшістю виявлених "Шахедів" ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини" , – йдеться в повідомленні.

Також росіяни застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.