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Уночі ППО збила два "Шахеди" – Повітряні сили

Уночі ППО збила два "Шахеди" – Повітряні сили
Фото: КМДА

У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed та ракети різних типів. Сили ППО збили два "Шахеди", ще два – впали самостійно. Більшість запущених ракет не досягли цілей.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти запустили 10 безпілотників Shahed з Курського напрямку.

"Більшістю виявлених "Шахедів" ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини", – йдеться в повідомленні.

Також росіяни застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків", – зазначив Олещук.

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