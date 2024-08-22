Ночью ПВО сбила два "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 22 августа Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed и ракетами разных типов. Силы ПВО сбили два "Шахеда", еще два – упали самостоятельно. Большинство запущенных ракет не достигли целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты запустили 10 беспилотников Shahed из Курского направления.

"Большинством обнаруженных "Шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины" , – говорится в сообщении.

Также россияне применили противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.