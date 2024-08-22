Нафта продовжує падати: Brent вже по 76 доларів

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вранці у четвер після зниження до мінімумів із січня днем ​​раніше, повідомляє Enkorr.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:16 за київським часом становить $76,01 за барель, що на 4 центи (0,05%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Напередодні ці контракти знизилися у ціні на $1,15 (1,5%), до $76,05 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися у ціні на $0,14 (0,19%), до $71,79 за барель. У середу контракт упав на $1,24 (1,7%), до $71,93 за барель.

Напередодні Brent оновила мінімум з 2 січня, WTI – з 10 січня цього року, згідно з даними Dow Jones Market Data.

Негативним чинником для цін на нафту стали слабкі статдані зі Сполучених Штатів. Напередодні дані про зростання кількості робочих місць в економіці США в період з квітня 2023 по березень 2024 було переглянуто й знижено на 818 тис., рекордними темпами з 2009 року. За останніми даними, за вказаний період у США з'явилося близько 2,1 млн нових робочих місць, а не 2,9 млн, як повідомлялося раніше.

Перегляд даних "просто посилив зростаючі побоювання з приводу проблем світової економіки", зазначив глава відділу ринкових досліджень у Tradition Energy Гері Каннінгем в інтерв'ю MarketWatch.

"Ринок уже турбувався щодо китайської економіки, яка у разі уповільнення негативно вплине на світовий попит на нафту. Значна частина Європи також перебуває під питанням. Тож дані з США просто доповнили цей список" , – додав він.

Тим часом комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 4,65 млн барелів, повідомило в середу Міністерство енергетики країни. Експерти очікували зниження на 2,2 млн барелів.

Товарні запаси бензину знизилися на 1,61 млн барелів, дистилятів – на 3,31 млн барелів. Аналітики прогнозували скорочення першого показника на 1,8 млн барелів, другого – на 1 млн барелів.

Резерви на терміналі у Кушингу, де зберігають нафту, що торгується на NYMEX, знизилися на 560 тис. барелів після падіння на 1,665 млн барелів тижнем раніше.