Нефть продолжает падать: Brent уже по 76 долларов

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после понижения до минимумов с января днем ​​ранее, сообщает Enkorr.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по киевскому времени составляет $76,01 за баррель, что на 4 цента (0,05%) ниже, чем для закрытия предыдущих торгов. Накануне эти контракты снизились в цене на $1,15 (1,5%) до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,19%) до $71,79 за баррель. В среду контракт упал на $1,24 (1,7%), до $71,93 за баррель.

В преддверии Brent обновила минимум со 2 января, WTI – с 10 января этого года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные из Соединенных Штатов. Накануне данные о росте рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 по март 2024 были пересмотрены и снижены на 818 тыс., рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн. новых рабочих мест, а не 2,9 млн., как сообщалось ранее.

Просмотр данных "просто усилил растущие опасения по поводу проблем мировой экономики", отметил глава отдела рыночных исследований в Tradition Energy Гэри Каннингем в интервью MarketWatch.

"Рынок уже беспокоился по поводу китайской экономики, которая в случае замедления негативно повлияет на мировой спрос на нефть. Значительная часть Европы также находится под вопросом. Поэтому данные из США просто дополнили этот список" , – добавил он.

Между тем, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду Министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов – на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго – на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранятся нефть, торгующаяся на NYMEX, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.