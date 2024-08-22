Атака на аеродром у Волгоградській області: уражені склади з КАБами та паливом
Служба безпеки України спільно із Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на 22 серпня уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник "УП" в СБУ.
Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.
За словами джерела УП, місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсису.
На аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.
"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності".
Що передувало:
Російські пабліки та ЗМІ писали, що в ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташованому за кілька кілометрів від міста.