Атака на аэродром в Волгоградской области: поражены склады с КАБами и топливом
Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций ВСУ в ночь на 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник "УП" в СБУ.
Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.
По словам источника УП, местные россияне сейчас говорят, что после атаки украинских дронов их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.
На аэродроме всю ночь и утро взрывались склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.
"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности".
Что предшествовало:
Российские паблики и СМИ писали, что в ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.