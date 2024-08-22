Атака на аэродром в Волгоградской области: поражены склады с КАБами и топливом

Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций ВСУ в ночь на 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник "УП" в СБУ.

Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

По словам источника УП, местные россияне сейчас говорят, что после атаки украинских дронов их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.

На аэродроме всю ночь и утро взрывались склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

Біля аеродрому у Маринівці Волгоградської області хтось "вдало покурив"... відео з російських соцмереж pic.twitter.com/Hp4eqZGvHG ВИДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности".

Что предшествовало:

Российские паблики и СМИ писали, что в ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.