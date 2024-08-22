У Польщі впав невідомий об'єкт: перевіряють можливу причетність РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував падіння невідомого об'єкта у лісовому масиві поблизу Ольштина, повідомляє Європейська правда.

За його словами, у зв'язку з тим, що "все вказує на те, що це цивільний об'єкт", було прийнято рішення не відправляти туди армію.

Справою займається поліція, додав польський міністр.

"Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля… Сьогодні поліція представить подальші висновки у справі" , – сказав Косіняк-Камиш.

Невідомий об'єкт був помічений у середу ввечері в селі Оржехово Вармінсько-Мазурського воєводства.

Спершу повідомляли про те, що на об'єкті були написи російською мовою, але ця інформація поки що не підтверджена.

"Запевняємо, що це, найімовірніше, метеорологічна куля" , – заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

Також у червні Оперативне командування польських Збройних сил повідомляло, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.