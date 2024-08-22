В Польше упал неизвестный объект: проверяют возможную причастность РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал падение неизвестного объекта в лесном массиве вблизи Ольштына, сообщает Европейская правда.

По его словам, в связи с тем, что "все указывает на то, что это гражданский объект", было принято решение не отправлять туда армию.

Делом занимается полиция, добавил польский министр.

"Вероятнее всего, что там упал метеорологический шар... Сегодня полиция представит дальнейшие выводы по делу" , – сказал Косиняк-Камыш.

Неизвестный объект был замечен в среду вечером в селе Оржехово Варминско-Мазурского воеводства.

Сначала сообщали, что на объекте были надписи на русском языке, но эта информация пока не подтверждена.

"Уверяем, что это, скорее всего, метеорологический шар" , – заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

Также в июне Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщало, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.