Туск обговорив з прем'єром Індії питання миру в Україні

Глава польського уряду Дональд Туск провів у Варшаві зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді напередодні візиту індійського глави уряду до Києва, повідомляє Європейська правда.

За словами очільника польського уряду, він обговорив з Моді спільні відносини, які "вивели на рівень стратегічного партнерства".

"Ми почали з пояснення нашої позиції з питань, які сьогодні хвилюють увесь світ. Я дуже радий, що прем’єр-міністр підтвердив готовність долучитися до мирного, справедливого та швидкого припинення війни в Україні. Ми переконані, що Індія може зіграти дуже важливу роль" , – сказав Туск.

Моді подякував за прийом у Польщі та підкреслив важливість першого візиту в цю країну за 45 років.

"Я хотів би подякувати всім полякам. Індійський народ ніколи не забуде великодушність, зусилля, серце, які Польща проявила, допомагаючи індійським студентам, які опинилися в Україні після початку конфлікту" , – сказав прем'єр-міністр Індії.

Моді відвідує Польщу напередодні візиту до України.