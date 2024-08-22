Туск обсудил с премьером Индии вопросы мира в Украине

Глава польского правительства Дональд Туск провел в Варшаве встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в преддверии визита индийского главы правительства в Киев, сообщает Европейская правда.

По словам главы польского правительства, он обсудил с Моди общие отношения, которые "вывели на уровень стратегического партнерства".

"Мы начали с объяснения нашей позиции по вопросам, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что премьер-министр подтвердил готовность присоединиться к мирному, справедливому и быстрому прекращению войны в Украине. Мы убеждены, что Индия может сыграть очень важную роль" , – сказал Туск.

Моди поблагодарил за прием в Польше и подчеркнул важность первого визита в эту страну за 45 лет.

"Я хотел бы поблагодарить всех поляков. Индийский народ никогда не забудет великодушие, усилия, сердце, которые Польша проявила, помогая индийским студентам, оказавшимся в Украине после начала конфликта" , – сказал премьер-министр Индии.

Моде посещает Польшу в преддверии визита в Украину.