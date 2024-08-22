МЗС Казахстану викликало посла Білорусі після інтерв'ю Лукашенка

У міністерство закордонних справ Казахстану викликали для бесіди посла Білорусі в Астані Павла Утюпіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби зовнішньополітичного відомства.

"Казахстан проводить збалансовану й мирну зовнішню політику відповідно до Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права. Наша країна твердо переконана, що всі протиріччя між державами потрібно вирішувати політико-дипломатичними заходами" , – процитувало відпомство слова очільника МЗС Казахстану Мурата Нуртлеу.

У дипломатичному відомстві також додають, що чинний зовнішньополітичний курс у сучасних геополітичних умовах довів свою ефективність.

Нагадаємо, у інтерв'ю для російського державного телеканалу "Россия" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік, зокрема Казахстану.

"Ми не можемо вертітися, як деякі наші пострадянські держави. Від Росії хочуть щось узяти, а натомість нічого не дати…Так справа не піде. Будьмо разом! Недалеко цей час, коли прийдете до тієї ж Росії й проситимете підтримки й допомоги" , – сказав політик.

За словами Лукашенка, коли "в Казахстані щось трапилося", республіка звернулася по допомогу до Москви й Мінська.