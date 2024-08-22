МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после интервью Лукашенко
В министерство иностранных дел Казахстана вызвали для беседы посла Беларуси в Астане Павла Утюпина, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
"Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена, что все противоречия между государствами нужно решать политико-дипломатическими мерами", — процитировало отпомство слова главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу.
В дипломатическом ведомстве также добавляют, что действующий внешнеполитический курс в современных геополитических условиях доказал свою эффективность.
Напомним, в интервью для российского государственного телеканала "Россия" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик, в частности Казахстана.
"Мы не можем вертеться, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать…Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Недалеко это время, когда придете к той же России и будете просить поддержки и помощи", — сказал политик.
По словам Лукашенко, когда "в Казахстане что-то случилось", республика обратилась за помощью к Москве и Минску.
"Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда (силы Организации договора о коллективной безопасности — ДС) в течение половины дня — наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили", — подчеркнул он.