МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после интервью Лукашенко

В министерство иностранных дел Казахстана вызвали для беседы посла Беларуси в Астане Павла Утюпина, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена, что все противоречия между государствами нужно решать политико-дипломатическими мерами" , — процитировало отпомство слова главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу.

В дипломатическом ведомстве также добавляют, что действующий внешнеполитический курс в современных геополитических условиях доказал свою эффективность.

Напомним, в интервью для российского государственного телеканала "Россия" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик, в частности Казахстана.

"Мы не можем вертеться, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать…Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Недалеко это время, когда придете к той же России и будете просить поддержки и помощи" , — сказал политик.

По словам Лукашенко, когда "в Казахстане что-то случилось", республика обратилась за помощью к Москве и Минску.