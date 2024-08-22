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Захисники показали кадри свого наступу у Харківській області

Захисники показали кадри свого наступу у Харківській області
Фото: скріншот

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області, повідомляє Українська правда.

"Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".

Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться.

Передісторія:

  • 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.
  • За кілька тижнів окупантам вдалося відтіснити українських захисників в деяких населених пунктах Харківщини.

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