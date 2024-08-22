Захисники показали кадри свого наступу у Харківській області

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області, повідомляє Українська правда.

"Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".

Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться.

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області pic.twitter.com/9FEaZYF851 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

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