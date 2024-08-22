Захисники показали кадри свого наступу у Харківській області
Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області, повідомляє Українська правда.
"Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".
Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.
- За кілька тижнів окупантам вдалося відтіснити українських захисників в деяких населених пунктах Харківщини.