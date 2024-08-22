Защитники показали кадры своего наступления в Харьковской области

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады поделились видео своего наступления в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой".

Защитники пока не сообщали о каком из участков фронта на Харьковщине идет речь.

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області pic.twitter.com/9FEaZYF851 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

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