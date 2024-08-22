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Защитники показали кадры своего наступления в Харьковской области

Защитники показали кадры своего наступления в Харьковской области
Фото: скриншот

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады поделились видео своего наступления в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой".

Защитники пока не сообщали о каком из участков фронта на Харьковщине идет речь.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.
  • За несколько недель оккупантам удалось оттеснить украинских защитников в некоторых населенных пунктах Харьковщины.

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