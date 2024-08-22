ДПСУ: На кордоні із Білоруссю не фіксують провокацій чи нестандартних ситуацій

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, на території РБ поряд із кордоном України не спостерігається збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Обстановка постійно контролюється всіма складовими Сил оборони нашої країни. Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали" , - сказав речник.

Він наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі, але доки РБ перебуватиме під впливом РФ, цей напрямок для українців залишатиметься загрозливим, тож йому приділяється необхідна увага.

"Що і як відбувається по той бік кордону, звісно, відстежують і підрозділи розвідки. Наші сили готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. По лінії кордону ми проводимо фортифікаційні роботи, щоб дати у разі необхідності відпір ворогу" , - наголосив Демченко.

Водночас, він не виключив, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні свої сили вглиб прикордоння. "Але ми продовжуємо стежити, щоб у разі необхідності адекватно реагувати" , - додав речник Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, 18 серпня Олександр Лукашенко оголосив, що направив майже третину білоруської армії до кордону з Україною через те, що там нібито перебуває понад 120 тисяч українських військових.